«الأورو متوسطي» يكشف معلومات جديدة عن زلزال الطور: على بعد 104 كيلو شمال غرب الغردقة

وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 19 كيلو مترا جنوب غرب مدينة «الطور» الواقعة جنوب سيناء، وكشف «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل» عبر موقع الإلكتروني، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جمهورية مصر العربية.

وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن الزلزال كان بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ووقع على عمق 30 كيلو مترا.

وأشار «المركز الأورو متوسطي»، إلى رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 28.14 شمال و33.45 شرقا.

ووقع الزلزال على بعد 104 كيلو مترات شمال غرب الغردقة، و52 كيلو مترا جنوب شرق رأس غارب.