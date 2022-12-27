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بالخرائط.. «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الوطن» تفاصيل زلزال الساعة 2:11 صباحا

كتب:

محمد شنح
02:50 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
زلزال

زلزال

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع زلزال شعر سكان بعض المحافظات، في تمام الساعة 2:11 صباحا، على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب مدينة الطور في جنوب سيناء.

وكشف «القاضي»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، تفاصيل الزلزال وذلك بالخرائط والصور، مؤكدا أنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم أنباء عن حدوث زلزال شعر به سكان محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى.

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بقلم محمد شنح