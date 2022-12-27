مصرع 13 شخصا وفقدان 23 نتيجة أمطار غزيرة وفيضانات في الفلبين

أعلن «المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث»، اليوم الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن 13 شخصًا وفقدان 23 آخرين، نتيجة أمطار غزيرة وفيضانات في عدة مناطق بالبلاد، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى إصابة 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الفلبين، فيما قال «المجلس الوطني»، إن ما لا يقل عن 44282 أسرة تأثروا بالأمطار.

الفيضانات تشرد نحو 170 ألف شخص

وقدر «المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث»، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بـ 14.58 مليون بيزو، فيما قدرت الأضرار بالزراعة بحوالي 59.83 مليون بيزو.

وشردت الفيضانات، نحو 170 ألف شخص في 6 مناطق، فيما تضرر ما يقرب من 534 منزلاً كليًا أو جزئيًا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.