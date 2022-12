بايدن يصادق على إعلان الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك الأكثر تضررا من العاصفة الثلجية «عاصفة القرن» إلى أن تحصل الولاية على المساعدات الفدرالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السلطات الأمريكية، وصفت في وقت سابق، الأمر بحرب مع الطبيعة الأم في مواجهة العاصفة الثلجية.وكانت وسائل إعلام، قالت في وقت سابق، إن العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في مصرع أكثر من 53 شخصا، ووفاق الما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

And this is WHY I stayed home today. I also live on a hill and no matter how much they sand, it’s too unsafe.



Stay safe out there. #icestorm #WinterStorm



pic.twitter.com/rzTE3nshwY — Kento Ito (@alchemistmuffin) December 24, 2022

وعملت طواقم الطوارئ بالولايات المتحدة في وقت سابق،على تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك.

«مقاطعة إري»: الطقس العنيف يجعل منها أسوأ عاصفة على الأرجح في تاريخ المدينة

وكان الطقس القاسي التي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق، أوضح مارك بولونكارز المسؤول التنفيذي في «مقاطعة إري» بنيويورك، خلال مؤتمر صحفي، أن الطقس العنيف يجعل منها أسوأ عاصفة على الأرجح في تاريخ المدينة.

Drivers struggled to control their cars on an ice-covered Seattle hill as much of the United States faced a massive winter storm. https://t.co/NveDLj9cwF pic.twitter.com/gD6dg6vvF3 — CBS News (@CBSNews) December 26, 2022

من جانبها، قالت دائرة «الأرصاد الجوية» الأمريكية، إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي.

VIDEO: Drivers struggle with winter storm ice pic.twitter.com/gwEE1beacG — Breaking News (@NewsJunkieBreak) December 25, 2022

US natural gas production suffered its biggest one-day drop in more than a decade on Friday as the massive winter storm battering much of North #America froze liquids in pipes and forced wells to shut down. #USA



-Bloomberg pic.twitter.com/ua6R1gDIwQ — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 25, 2022

توقعات بسقوط كمية كبيرة من الثلج في «موسكو»

وفي روسيا، قال المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية المائية الروسية رومان فيلفاند، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن من المتوقع أن تتساقط كمية كبيرة من الثلج هذا الأسبوع في «موسكو»، وسيرتفع ارتفاع الانجرافات الثلجية بمقدار 5 إلى 8 سنتيمترات بحلول ليلة رأس السنة الجديدة.