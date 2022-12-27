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بايدن يصادق على إعلان الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك

وسائل إعلام: العاصفة الثلجية تتسبب في مصرع أكثر من 53 شخصا

كتب:

حسن رمضان
07:49 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الرئيس الأمريكي-جو بايدن-صورة أرشيفية

الرئيس الأمريكي-جو بايدن-صورة أرشيفية

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك الأكثر تضررا من العاصفة الثلجية «عاصفة القرن» إلى أن تحصل الولاية على المساعدات الفدرالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السلطات الأمريكية، وصفت في وقت سابق، الأمر بحرب مع الطبيعة الأم في مواجهة العاصفة الثلجية.وكانت وسائل إعلام، قالت في وقت سابق، إن العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في مصرع أكثر من 53 شخصا، ووفاق الما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعملت طواقم الطوارئ  بالولايات المتحدة في وقت سابق،على تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك.

«مقاطعة إري»: الطقس العنيف يجعل منها أسوأ عاصفة على الأرجح في تاريخ المدينة

وكان الطقس القاسي التي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق، أوضح مارك بولونكارز المسؤول التنفيذي في «مقاطعة إري» بنيويورك، خلال مؤتمر صحفي، أن الطقس العنيف يجعل منها أسوأ عاصفة على الأرجح في تاريخ المدينة.

 من جانبها، قالت دائرة «الأرصاد الجوية» الأمريكية، إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي.

 

 

توقعات بسقوط  كمية كبيرة من الثلج في «موسكو»

وفي روسيا، قال  المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية المائية الروسية رومان فيلفاند، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن من المتوقع أن تتساقط كمية كبيرة من الثلج هذا الأسبوع في «موسكو»، وسيرتفع ارتفاع الانجرافات الثلجية بمقدار 5 إلى 8 سنتيمترات بحلول ليلة رأس السنة الجديدة.

 

 

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بقلم حسن رمضان