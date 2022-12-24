عاصفة تاريخية تضرب أمريكا.. قطعت الكهرباء وخلفت قتلى (فيديو)

تحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة «تاريخية» حرمت 1.5 مليون منزل من الكهرباء وأدت في موسم السفر هذا إلى إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة وحوادث سقط في بعضها قتلى.

وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ«التاريخية» تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

فوضى في قطاع النقل وتعطل الطرق

وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70% من الأمريكيين في الولايات المتحدة، وأدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح ملايين الأمريكيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.

وفي ولاية نيويورك، منع التنقل في مقاطعة ايري. وقالت جينيفر أورلاندو التي تقيم في مدينة هامبورج في المقاطعة نفسها، لوكالة «فرانس برس»: «نبقى في المنزل، لا أستطيع أن أرى الجانب الآخر من الشارع بسبب الثلوج».

كما أضافت أنَّها حرمت من الكهرباء أربع ساعات تقريبا بسبب حادث اصطدام سيارة بعمود كهرباء.

وحرم نحو 1.5 مليون منزل من الكهرباء، الجمعة الماضية، خصوصًا في كارولاينا الشمالية ومين وفرجينيا حسب الموقع الإلكتروني المتخصص «باور-اوتيج. يو اس» وحتى مساء الجمعة الماضية كان نحو مليون من هذه المنازل بلا كهرباء.

فتح مراكز إيواء للمهاجرين

وضربت العاصفة مساحة واسعة تمتد من الحدود الكندية في الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب.

وفي إل باسو بولاية تكساس، فتحت مراكز إيواء ليتمكن المهاجرون من المكسيك من حماية أنفسهم من خطر البرد مع تدني درجات الحرارة.

وأعلنت ولايات عدة حالة الطوارئ، بينها نيويورك وأوكلاهوما وكنتاكي وجورجيا وكارولاينا الشمالية، وكانت الرؤية فيها شبه معدومة بينما أصبحت الطرق فيها خطيرة جدا بسبب الصقيع والجليد.

قتلى في ولاية كنتاكي جراء الطقس السيء

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، محذرًا أنَّه «يجب البقاء في المنازل وعدم المجازفة على الطرق»، وأضاف «تريد عائلتك أن تراك في المنزل في عيد الميلاد لكن الأهم من ذلك أنها تريد أن تراك حيا»، مؤكدا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم على طرق كنتاكي.

في أوكلاهوما توفي شخصان على الأقل على طريق وفقا للوكالة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في تلك الولاية.