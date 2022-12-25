إغلاق مطار «بوفالو الدولي» الأمريكي بسبب العاصفة الثلجية

قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، إن مطار «بوفالو نياجرا الدولي» بـ«ولاية نيويورك» شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مغلق حتى الساعة 11 صباحًا على الأقل من صباح غد الإثنين، وبعض الطرق مغلقة خلال يوم عيد الميلاد، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء العاصفة الثلجية التي ضربت الولياات المتحدة.وأشارت مسؤولة أمريكية، إلى أن مطار«بوفالو نياجرا الدولي» وفر مأوى لحوالي 60 شخصًا، وفاق لما ذكره موقع «بوفالو نيوز».

وضربت عاصفة ثلجية ضخمة، الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت البلاد تساقطا كثيفا للثلوج ورياح عاتية ودرجات حرارة شديدة البرودة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حاكمة نيويورك: كل شاحنة إطفاء في «بوفالو» تقريبا تقطعت بها السبل

وأشارت هوكول، إلى أن كل شاحنة إطفاء في «بوفالو» تقريبا تقطعت بها السبل وعلقت في الثلج، واصفة في إفادة صحفية، العاصفة الثلجية التي تضرب غرب «ولاية نيويورك» بالتهديد للحياة وواحدة من الأسوأ في التاريخ.

تراجع إنتاج الغاز بنحو 2.8 مليون متر مكعب

كما الغت السلطات الأمريكية في وقت سابق، أكثر من 1800 رحلة، أمس السبت. وكان لـ العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة، تأثير على الجانب الاقتصادي في البلاد، متسببة في تراجع إنتاج الغاز،أمس الأول الجمعة، بنحو 2.8 مليون متر مكعب في أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من 10 سنوات، وأشارت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، إلى ارتفاع الطلب المحلي على الغاز إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2019.

كما تسببت العاصفة الثلجية، في انقطاع واسع للتيار الكهربائي والطاقة عن عدد من الولايات الأمريكية، فيما قالت وسائل إعلام إن حوالي 13 مليون مستهلك من منازل ومؤسسات لايزالون بدون كهرباء في الولايات المتحدة.

حالة طوارئ في «ولاية تكساس» بسبب نقص الطاقة الكهربائية

بدورها، سمحت وزارة الطاقة ، لمهندسي الطاقة في «ولاية تكساس» الواقعة وسط جنب الولايات المتحدة الأمريكية، بإهمال اللوائح البيئية لتعزيز الإنتاج في العاصفة الثلجية، فيما لا يزال حوالي 12 ألف منزل وشركة من بين 12.7 مليون مستهلك في الولاية الأمريكية الواقعة بدون كهرباء.

وكانت «تكساس» الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، حالة طوارئ في الولاية بسبب نقص الطاقة الكهربائية ونقص القدرة على توليدها، مشيرة إلى حرمان الولاية الأمريكية من 16.7 ألف ميجاواط من الكهرباء، بسبب سوء الأحوال الجوية.