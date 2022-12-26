ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 32 شخصا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا العاصفة الشتوية، التي وصفت بأنها الأسوأ منذ 60 عاما، ارتفع إلى 32 قتيلا، وفقا لشبكة «فرنسا 24» الإخبارية.

توقعات بشأن تساقط ثلوج يتراوح عمقها بين 30 و60 سنتيمترا

ومن جهتها، قالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية «ان دبليو اس»، في أحدث نشرة لها، إنها تتوقع تساقط ثلوج يتراوح عمقها بين 30 و60 سنتيمترا ليلا، فيما أكدت السلطات الأميركية مصرع 32 شخصا في 9 ولايات، من بينهم 13 في مقاطعة «ايري» بولاية نيويورك، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق، مشيرة إلى أنه تم العثور على بعض الضحايا في سيارات وبالشوارع وسط الثلوج.

وتضرب عاصفة نادرة شديدة، وصفت بأنها تاريخية، أمريكا، منذ يوم الأربعاء الماضي، ترافقها رياح جليدية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة خاصة في منطقة البحيرات العظمى، وحرمت 1.5 منزل من الكهرباء.

أشخاص عالقون في سياراتهم منذ أكثر من يومين

ومن جانبه، قال مارك بولونكارز المسؤول في مقاطعة «ايري» بولاية نيويورك، إن هذا لم يكن عيد الميلاد الذي أردناه، معربا عن قلقه بشأن ارتفاع حصيلة القتلى في منطقته، مضيفا في حديثه لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن هناك أشخاص عالقين في سياراتهم منذ أكثر من يومين وآخرين في منازلهم بدرجات حرارة متدنية، لافتا إلى أن فرق الإغاثة تنتقل من سيارة إلى أخرى لترى ما إذا كانت هناك جثث أخرى.

كما قالت كاثي هوشول، حاكة ولاية «نيويورك»، إنها شهدت كل العواصف الشتوية في السنوات ال 60 الأخيرة، مؤكدة أن العاصفة الحالية هي الأسوأ، في حين قال أحد سكان مدينة «بافالو» بنيويورك، يدعى «علي لوسون» عمره 34 عاما ويعيش في المدينة منذ 8 سنوات، إن الرياح قوية جدا لدرجة أن الثلج يتشكل مثل كثبان رملية، واصفا الوضع بالجنوني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».