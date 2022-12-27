رامي صبري يحتفل بتصدر أغنيته الجديدة «يمكن خير» التريند العالمي

احتفل الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «يمكن خير»، التريند بعد 24 ساعة من طرحها.

رامي صبري: الحمد لله في التريند العالمي

ونشر رامي صبري البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلا: «يمكن خير ترند رقم واحد على يوتيوب في أول 24 ساعة، والحمد لله في الترند العالمي وجميع دول العالم العربي».

أغنية يمكن خير لرامي صبري

وطرح رامي صبري، الأحد الماضي، ثاني أغنية من ألبومه الجديد «معايا هتبدع»، والتي تحمل اسم «يمكن خير»، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، توزيع ومكس وماستر طارق توكل.

وأعلن «صبري» منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفاصيل ألبومة الجديد، وطرح أغانيه تباعا عبر قناته بموقع «يوتيوب»، قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير».