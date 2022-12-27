حصاد 2022 في جنوب سيناء.. مشروعات تنموية وخدمية ومؤتمرات عالمية

شهد عام 2022 أحداثا مهمة وفارقة في تاريخ محافظة جنوب سيناء، ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، والتي تحولت إلى مدينة سياحية عالمية بعدما تم تطويرها في أقل من 6 أشهر لاستضافة قمة المناخ الشهر الماضي.

أبرز أحداث 2022 في جنوب سيناء

وشهدت المحافظة عددا من الإنجازات والأحداث المهمة، منها:

1- عقد مؤتمر الشباب.

2- مؤتمر مكافحة الفساد.

3- الحوار الوطني للتغيرات المناخية مارس 2022.

4- الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022.

5- قمة المناخ «COP 27».

6- تطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ.

7- الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم.

8- تشغيل جامعة الملك سلمان فرع الطور.

9- إقامة أول مجمع للأسماك بطور سيناء.

10- إنشاء 200 كيلو طرق في شرم الشيخ.

11- تجهيز 45 ألف غرفة سياحية للوفود المشاركة.

12- زيادة سعة مطار شرم الشيخ ليصبح 10 ملايين راكب سنويا.

13- تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى أخضر.

14- إنشاء ممشي سياحي بطول 6 كيلو مترات.

15- إنشاء مركز الرصد الأمني.

16- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي بشرم الشيخ.

17- تطوير خليج نعمة والسقالة المخصصة لليخوت.

18- اقامة مشروعات خضراء مثل الحديقة المركزية.

19- إقامة منظومة نقل ذكية تشمل، التاكسي، الدراجات التشاركية، الدراجات والإسكوتر الكهربائي.

20- إنشاء 4 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.

21- التوسع في محطات الغاز ومحطات شحن السيارات بالكهرباء.

22- تطوير محمية رأس محمد ومحمية نبق.

23- تطوير السوق التجاري وانشاء حي مصر القديمة

24- تطوير كورنيش الطور والطريق الساحلي.

25- الانتهاء من المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

26- إنشاء وتحزير 15 مدرسة.

27- تطوير قرية رأس النقب.

28- إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر.

29- تطوير منظومة الري والصرف الصحي بشرم الشيخ.

30- افتتاح الممشي السياحي بمدينة دهب.

31- افتتاح وتطوير القري السياحية برأس سدر.