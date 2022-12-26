طقس جنوب سيناء اليوم.. هبوب رياح باردة وارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط أمطار

تتعرض محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، لطقس بارد في النهار على معظم الأنحاء، شديد البرودة في الليل، وتصل إلى درجة التجمد فوق جبال سانت كاترين.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب، في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار حالة التأهب والاستعداد تحسبا لسقوط أمطار، مشيرا إلى أن طقس اليوم يشهد هبوب رياح باردة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في كل المدن.

ثلج خفيف فوق جبل سانت كاترين

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن بوادر تساقط الثلوج بدأت تظهر على بعض القمم الجبلية جراء الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، موضحا أن جبل سانت كاترين هو أعلى القمم الجبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، وقد بدأت تظهر عليه ثلوج خفيفة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتابع، بأن درجة حرارة جبل سانت كاترين سجلت 6 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 3 تحت الصفر، وجبل عباس 3 تحت الصفر، أما المدينة فقد سجلت 4 درجات اليوم، ومازالت الغيوم تغطي سماءهان ومن المتوقع سقوط أمطار.

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وارتفعت نسبة الرطوبة اليوم في معظم مدن محافظة جنوب سيناء تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ منذ السبت الماضي، وسجلت مدينة طور سيناء 15 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 69%، وشرم الشيخ 15 مئوية ونسبة الرطوبة 55% وسرعة الرياح 13 كيلو مترا في الساعة، ومدينة طابا سجلت درجة حرارة 12 درجة ونسبة الرطوبة 75%، مدينة دهب سجلت درجة حرارة 16 درجة وبلغت نسبة الرطوبة 57%.

أما مدينة رأس سدر الواقعة على خليج السويس فسجلت درجة حرارة 15 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة 82%.