محافظ جنوب سيناء: المنتجعات جاهزة لأعياد الكريسماس

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن منتجعات جنوب سيناء في أبهي صورها للاحتفال بالكريسماس، مؤكدا أن هناك لجنة من السياحة قامت بالمرور على الفنادق لمتابعة جاهزيتها لاستضافة السياح القادمين للاحتفال بأعياد رأس السنة.

أوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى القيام بحملات مكبرة على كل المدن بمشاركة التموين والصحة والبيطري ورؤساء المدن لضبط الأسواق قبل الاحتفالات التي تنطلق خلال أيام.

%70 نسبة الإشغالات

أكد محافظ جنوب سيناء، أن رأس السنة الميلادية من المواسم السياحية المهمة التي ترتفع بها نسبة الإشغالات السياحية خاصة أن الطقس شديد البرودة في الشتاء في معظم الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن نسبة الإشغالات السياحية على مستوى المحافظة بلغت نحو 70%، متوقعا أن ترتفع نسبة الإشغالات إلى 100% خلال الأيام المقبلة، موضحا أن أضواء أعياد الميلاد وأشجار الكريسماس تملأ شوارع وأحياء شرم الشيخ ابتهاجا بهذه المناسبة.

120 محضرا متنوعا

وأردف «فودة» أنه جرى تحرير 120 محضرا متنوعا على مستوى مدن المحافظة، حيث قامت اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ بتفقد الأسواق والمحال التجارية ومراقبة الأسعار.

وتابع أن اللجان تضم مديرية الصحة والطب البيطري ورؤساء المدن وتهدف إلى حماية المواطنين من استغلال التجار، مشيرا إلى أن جنوب سيناء من المحافظات التي يتوافر بها سلع استراتيجية تكفي احتياجات المحافظة لمدة 3 ِأشهر.