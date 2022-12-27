ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت وجبة واحدة في اليوم؟.. قد تصاب بأمراض خطيرة

الاعتدال في تناول الطعام أمر يجنبك الكثير من المشاكل الصحية، والإفراط فيه سواء في الكمية أو عدد الوجبات، أمر يؤدي لعواقب وخيمة كما أشارت الدراسات الخاصة بالتغذية.

ومن بين هذه الدراسات تلك التي أصدرتها أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية الأمريكية، التي أفادت بأن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم الـ40 عامًا أو أكثر معرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة لتناول وجبة غذائية واحدة خلال اليوم، وفقًا لموقع «العربية».

كما أشارت الدراسة أيضًا أن الأفراد الذين يتناولون وجباتهم الثلاثة معرضين لنفس المخاطر في حالة اعتيادهم على أن الفاصل الزمني بين الوجبتين 4 ساعات ونصف أو أقل.

إمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم

«يجب على الشخص توزيع وجباته الثلاثة الرئيسية على فترات اليوم بتثبيت مواعيد الوجبات، على أن يكون الفارق الزمني بين الوجبة والأخرى تساوي المدة بينها وبين السابقة لها»، بهذه الكلمات بدء الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس حديثه لـ«الوطن»، عن أهمية توزيع الوجبات الغذائية على مدار اليوم لضمان امتداد الجسم بالطاقة باستمرار.

وأوضح «الحوفي»، أن بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يراها بعض الأشخاص أنها بسيطة، ولكنها تصيب الجسم بمخاطر صحية وخيمة قد تؤدي للوفاة في حالة الاستمرار عليها فترة، كتناول وجبة واحدة خلال اليوم، مشيرًا إلى أن الجسم في هذه الحالة يلجأ إلى حرق العضلات والدهون الأساسية حول الأعضاء للحصول على طاقة، ولذلك يصاب الجسم بالضعف العام وسوء التغذية، ما ينتج عنه خلل في العمليات الحيوية في الجسم فيؤدي ذلك إلى الوفاة.

دمج الوجبات في واحدة يؤدي للسمنة

اعتقاد خاطئ كما أكد «الحوفي » أن بعض الأشخاص إذا تناولوا وجبة واحدة جمعوا فيها باقي الوجبات فإن ذلك جيد لصحتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى عسر الهضم، وعجز في حرق الغذاء مما ينتج عنه تخزين الدهون والإصابة بالسمنة، بجانب تدهور نشاط وتركيز الشخص خلال اليوم.