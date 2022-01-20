وجبات غذائية تمنع عنك الإكتئاب.. منها الموز والشيكولاتة والكركم

تزيد نسبة الشعور بالاكتئاب كثيرا، خلال فترة فصل الشتاء، وهو ما يؤثر على الأنشطة اليومية للعديد، إذ يفضل عدد كبير منهم عدم الخروج من المنزل، وآخرين يفضلون النوم لساعات طويلة خلال فترات النهار أو الليل، وتنعدم لديهم أي رغبة في ممارسة أي نشاط داخل أو خارج المنزل.

وفى هذا الإطار، وجهت الدكتورة أميرة سعيد نصار، أخصائي الصحة العامة والتغذية الإكلينيكية، في حديثها لـ«الوطن»، عدة نصائح وإرشادات، للتقيل فترات الاكتئاب في فصل الشتاء، خاصة فيما يتعلق بالأطعمة التي يجب تناولها، أو أطعمة ومأكولات من الأفضل تجنبها، وهي كالتالي:

أطعمة مفيدة لعلاج الاكتئاب

- الموز، فهو يساعد في تحفيز هرمون السعادة.

- الشيكولاتة، يساعد في علاج الاكتئاب ولكن ينبغي تناولها بمعدل صغير.

- الكاكاو باللبن، يعتبر من أكثر المشروبات التي تزيد من الإحساس بالبهجة.

- زيادة نسب تناول الأسماك في الوجبات الغذائية.

- التقليل من الوجبات التي تحتوي على اللحوم.

- تناول الأكلات التي تحتوي على «الكركم»، كونها تزيد من الإحساس بالبهجة وتقلل التوتر.

- تناول الكربوهيدرات مثل العيش البلدي، والمأكولات التي تحتوي في مكوناتها على عناصر «البرغل، والقمح، والشوفان»، خاصة أن الأخير يعتبر من أكثر المكونات التي تساعد على عدم الإحساس بالإكتئاب.

- ممارسة الأنشطة اليومية، وأيضا ممارسة الرياضة.

أطعمة يفضل الابتعاد عنها

- السكر.

- المأكولات والأطعمة المحفوظة أو الملونة.

- الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض.

- المعجنات.

- الوجبات السريعة، ويفضل منعها.

- اللحوم المصنعة، ويفضل أيضا منعها.

يذكر أن الكثير من الدراسات العلمية، حذرت في السنوات الأخيرة، من الإكثار من تناول الوجبات السريعة، كونها تزيد من انتشار الأمراض المناعية.