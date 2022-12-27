خبير تنمية بشرية: مستوى نضج الطرفين من أهم شروط نجاح العلاقة الزوجية

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن مستوى النضج لدى الزوج والزوجة من أهم شروط نجاح العلاقة الزوجية، لكي يستطيعان مواجهة مخاطر الحياة بصورة متوازنة؛ إذ أن النضج أحد علامات تأسيس ونشأة الشخص بشكل صحيح وسط أسرة سليمة، مشيرًا إلى أنه من الضروري عدم الانفعال العصبي الزائد عن اللزوم.

ضروري تقاسم الحياة ومشكلاتها بين الزوجين

وأضاف «إلياس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «النضج عقلانية لكي يستطيع الزوجين تقاسم الحياة فيما بينهما ومواجهة مشكلاتها معًا»، موضحًا أنه من المهم أن يكون الفارق بين عمر الزوجين من 5 إلى 6 أعوام، ولا يزيد عن ذلك لضمان نجاح العلاقة الزوجية.

استقرار البيت يعني استقرار الشخص في كل النواحي

وأشار خبير التنمية البشرية، إلى أن الفارق بين عمر الزوجين لا يجب أن يكون 10 و15 عاما؛ إذ أن الطرفين يكونان مختلفان في الأجيال والفكر، فهذا يعني أنه بعد عدة سنوات من زواجهما سيكون لكل طرف عالمه الخاص به، موضحًا أن البيت هو القلعة التي نحارب بها كل مشكلاتنا بالخارج، فعندما لا يوجد تفاهم بين الزوجين بالمنزل يكون التفاهم خارجه أيضًا ضعيف.

وشدد الدكتور طارق إلياس، على أن استقرار البيت يعني استقرار الشخص في كل نواحي الحياة، مشيرًا إلى أنه من السهل على أي شخص الإقدام على الزوج، لكن هذا لا يعني تفهم الشخص لمفهوم الزواج ومسؤولياته وفكرته.