استقرار حالة الطقس في الغربية والعظمى تسجل 23 مئوية

تشهد مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس مع الساعات الأولى من صباح اليوم، ما ترتب عليها شعور المواطنين بحالة من الدفء بشكل نسبي، مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 23 مئوية، ومن المتوقع أن تصل الصغرى لـ10 درجات.

رفع حالة الطوارئ

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وأجهزة المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية، رفع حالة الطوارئ، وسط انتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة، للتعامل مع مياه الأمطار حال سقوطها، وتغير الأحوال الجوية.

وأعلنت الشركة عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية، مع اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كل الجهات.

الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي

وناشد المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان صحفي، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف وعدم إلقاء مخلفات داخلها، لأن ذلك قد يعرضها للانسداد، مشيرا إلى أنه يمكن التواصل مع الشركة حال وجود شكاوى، وذلك على رقم الطوارئ «125» من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة «واتس آب» على الرقم 01200366333.