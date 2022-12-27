سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر بيع وشراء الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، وسط إقبال على الشراء من جانب الراغبين في السفر للأراضي المقدسة لأداء العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

وضمن المتابعات الاقتصادية اليومية، تستعرض «الوطن» ما استقرت عليها أسعار العملات في البنوك، منها سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا للمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، 6.35 جنيه للشراء، وللبيع 6.6 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي مقابل المصري نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

كما سجل صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وجاء سعره في cib بنحو 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، وفي البنك المركزي استقر سعر الريال عند 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، في البنك الاهلي عند 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.