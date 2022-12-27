فيلم «تحت تهديد السلاح» يتصدر المركز الأول بإجمالي إيرادات 8 ملايين جنيه

حقق فيلم «تحت تهديد السلاح»، 76 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتصدّر الفيلم المركز الأول في الإيرادات، محققًا 8 ملايين و300 ألف جنيه، منذ طرحه في دور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن المقرر أنَّ يتمّ طرح عدد من الأفلام الأخرى خلال العام الجديد، تتنوع ما بين الكوميديا والأكشن والدراما بداية من عان 2023.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم تحت تهديد السلاح، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ الأحداث بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم تحت تهديد السلاح من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.