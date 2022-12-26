76 ألف جنيه إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح» أمس في دور العرض

لازال فيلم «تحت تهديد السلاح» يتصدّر المركز الأول، إذ حقق أمس الأحد 76 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«تحت تهديد السلاح» في المرتبة الأولى

الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي من تأليف أيمن بهجت قمر، وتصدّر المرتبة الأولى منذ طرحه بدور العرض.

ومن المقرر أنَّ يتمّ طرح عدد من الأفلام الأخرى خلال العام الجديد، تتنوع ما بين الكوميديا والأكشن والدراما بداية من عان 2023.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم تحت تهديد السلاح، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم تحت تهديد السلاح من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.