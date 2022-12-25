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فيلم «تحت تهديد السلاح» يحقق 98 ألف جنيه إيرادات أمس

كتب:

ضحى محمد
12:56 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
تحت تهديد السلاح

تحت تهديد السلاح

حقق فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، أمس إيرادات وصلت إلى 98 ألف جنيه، إذ أنَّه احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً من الجمهور والنقاد، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم تحت تهديد السلاح حقق أمس 98 ألف جنيه فقط، إذ جاء في المرتبة الأولى متفوقاً على 6 أفلام أخرى تنافس بدور العرض.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

تدور قصة فيلم تحت تهديد السلاح في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبدالرحمن حماقي جمع خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال وهم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.