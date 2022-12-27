وزير التعليم: طرق مبتكرة لمواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل على الاستعدادات الأولية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر عقدها يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طرق مبتكرة لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي داخل اللجان الامتحانية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحاً أنه سيكون هناك رقابة مشددة داخل اللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تعقد بنظام الأوبن بوك

وقال وزير التعليم، في تصريحات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بنظام «الأوبن بوك»، دون السماح بدخول الكتاب المدرسي والمذكرات الخارجية، لجان الامتحانات، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل اللجان أثناء توزيع ورق الأسئلة، موضحاً أن الجميع يعمل من أجل تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، للارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

لن يضيع حق أي طالب أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وزير التعليم، أنه لن يضيع حق أي طالب أثناء تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، المهم أن الطلاب تذاكر وتستعد جيدا للامتحانات، مؤكداً أن جميع امتحانات الثانوية العامة سيتم تصحيحها إلكترونياً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتجنبا لحدوث أي أخطاء، منوهاً بأنه لا يوجد أى قرار بحذف أى أجزاء من المناهج.

امتحانات الثانوية العامة تحتوي على نسبة 15% من الأسئلة المقالية

وأشار وزير التعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تحتوي على نسبة 15% من الأسئلة المقالية، و85% من أسئلة اختيار من متعدد، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، موضحاً أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.