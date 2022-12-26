«التعليم» توجه بتسليم نموذج إجابة مع أسئلة امتحانات «أولى وثانية» ثانوي

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية والمدارس، بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أن الموجه الأول للمادة، مسؤول مسؤولية كاملة، عن مراجعة الشكل النهائي للامتحان، والتأكد مع مسؤول التطوير التكنولوجي، من توقيت فتح وغلق الامتحان الالكتروني، وفقا لجدول الامتحانات المعد من المديرية.

لا يجوز للطالب الاحتفاظ بورقة المفاهيم

أضافت المديريات التعليمية في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، يقوم موجهي أوائل المواد واضعي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة، للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان، في حدود محتويات الورقة الامتحانية، وتسليمها للطالب يوميا مع بدء الامتحان، على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة، ولا يجوز للطالب الاحتفاظ بها.

وأوضحت المديريات، نموذج الإجابة يسلم مع الورقة الامتحانية، موضحا به توزيع الدرجات لكل سؤال بتوقيع الموجه الأول، وعدم تواجد أي شخص ليس له علاقة بالامتحان داخل المقر، وتؤخذ إقرارات الموانع من واضعي الأسئلة لكل صف دراسي على حدة.

نموذج الإجابة يسلم مع الورقة الامتحانية

أشارت المديريات التعليمية، يوفر الموجه الأول نسخة الكترونية مكتوبة بنظام الـword وعدم استخدام أي ملف pdf، ويسلم على أسطوانة أو فلاشة لمسؤول التطوير التكنولوجي، لرفع الامتحان على المنصة بالإدارة، ويقوم مسئول التطوير بطباعة الامتحان، وعرضه على الموجه الأول لمراجعته، وذلك قبل الامتحان بمدة كافية، ويتم اعتماده من الموجه الأول للمادة.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أي أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط، تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية للدمج، وذلك طبقا لنوع كل إعاقة، وعلى المدارس مراجعة قرارات الدمج الخاصة بالطلاب.