وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 محكم جدا بلا أخطاء

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ العمل على الاستعدادات الأولية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر أن تعقد يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن كل طالب سيحصل على حقه من الدرجات، وفي حال تظلم أي طالب من نتيجته وله حق فسوف يأخذه فورا، علما بأن نظام التصحيح هذا العام سيكون محكما جدا، خاليا من الأخطاء ولا تسألوا عن التفاصيل لأن منها مكافحة الغش بطرق لن نعلن عنها.

%85 من أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد

وقال حجازي، في تصريحات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، إن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، يقوم به مصحح والفرق الوحيد في التقليدي، أن المعلم يصحح الورقة التي أمامه أما في النظام الحالي يصحح المعلم صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر، لافتاً إلى أن الامتحانات سوف تحتوي على نسبة 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، منوها بأن التصحيح سيكون إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، تجنباً لحدوث أي أخطاء.

وزير التعليم: لا تقلقوا من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وطالب وزير التعليم، جميع أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، عدم القلق من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، قائلاً: «أنا أصلا أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات يعني أستاذ أكاديمي في القياس والتقييم، فأرجو عدم القلق والثقة فينا مثل ثقتنا فيكم»، موضحاً أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة دون أى تعديلات.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا

وأشار وزير التعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وليس إلكترونياً بنظام التابلت، مؤكداً أنه سيتم توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل لجان الامتحانات دون السماح بدخول الكتاب المدرسي والمذكرات الخارجية لجان الامتحانات، منوهاً إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.