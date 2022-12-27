قوافل حياة كريمة في قرى الغربية والمنوفية.. كشوفات وصرف علاج بالمجان

تبذل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جهودًا كبيرة في المشروعات التنموية داهل المحافظات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى التي تعاني نقص الخدمات الأساسية.

وساهمت قوافل «حياة كريمة» الطبية والبيطرية المجانية في علاج العديد من أهالي المحافظات والقرى النائية التي تعاني قلة الخدمات، وتقديم الكشوفات الطبية والبيطرية في مختلف التخصصات بالمجان.

قافلة طبية في المنوفية والغربية

وفي محافظتي الغربية والمنوفية تم إجراء الكشوفات الطبية على 1596 مواطن، وتحويل 117 حالة منهم إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بالتعاون مع جامعتي طنطا والسادات، بحسب ما أعلنته الصفحة الرئاسية للمبادرة الرئاسية على «فيس بوك».

القافلة البيطرية

وساهمت القافلة البيطرية المجانية لمبادرة حياة كريمة بالغربية، في توقيع الكشوفات على 154 حالة من الماشية والدواب، فضلا عن 950 حالة من الطيور، بالتعاون مع جامعة طنطا.

وجاءت القافلتان الطبية والبيطرية على مدار يومي 24 و25 ديسمبر، بتعاون مشترك مع مؤسسة حياة كريمة في قرية عزبة الجندي التابعة لمركز منوف بالمنوفية، بالتعاون مع جامعة السادات، وفي قرية محلة مسير التابعة لمركز قطور بالغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا.

وضمت القافلتان تخصصات طبية عديدة، منها «الأطفال والعظام والأنف والأذن»، كما تم إجراء الكشوفات وصرف العلاج بالمجان.