%100 نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في قنا.. خدمات تنموية

جهود كبيرة تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مشروعاتها التنموية في المحافظات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى التي تعاني نقص الخدمات الأساسية.

ومؤخرًا أجرى فريق مؤسسة حياة كريمة زيارة لمشروعات المبادرة الرئاسية في مركز أبو تشت التابع لمحافظة قنا، وتبين انتهاء الكامل من المشروعات هناك، بحسب ما أعلنته «حياة كريمة» عبر صفحتها على «فيس بوك»، حيث أصبحت المشروعات جاهزة للتسليم.

مشروعات حياة كريمة في قنا

وجاءت المشروعات التي نفذتها «حياة كريمة» في محافظة قنا كالآتي:

- مجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو شوشة.

- وحدة الشؤون بقرية الرواتب.

- مركز خدمي بقرية أبو شوشة.

- نقطة إسعاف أبو شوشة.

- مركز شباب قرية أبو شوشة.

- رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية أبو شوشة.

نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة

ووصلت نسب الإنجاز في هذه المشروعات إلى 100%، وما زال العمل مستمر في باقي مشروعات «حياة كريمة» في محافظة قنا، حيث من المقرر الانتهاء من إنهائها في أقرب وقت.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.