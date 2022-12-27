حجز دعوى ابنة رشوان توفيق ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة أكتوبر لـ24 يناير

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، حجز نظر الدعوى الثالثة التي أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر، لـ24 يناير.

الدعوى الثالثة

وفي وقت سابق، انعقدت جلسة لنظر الدعوى الثالثة المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، ورفضت محكمة جنوب القاهرة الدعوى ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر لابنته الثانية «هبة» بـ5 ملايين جنيه، بدعوى أنّ الأخيرة استغلت التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها.

دعوى بطلان عقد بيع فيلا السادس من أكتوبر

ولم تكن دعوى بطلان عقد بيع فيلا السادس من أكتوبر هي الأولى ولكنها الدعوى الثالثة التي أقامتها آية ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، تطالبه فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلالها التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.