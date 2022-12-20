تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق في «تقسيم شاليهات رأس سدر» لـ18 يناير

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم، جلسة الاستئناف المُقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في الدعوى الثانية التي أقامتها بشأن عقد القسمة لـ«شاليهات رأس سدر»، لـ18 يناير لتقديم المستندات والاطلاع.

وقدّمت ابنة الفنان رشوان توفيق خلال نظر جلسة الاستئناف اليوم، حافظة مستندات، مرفقا بها طلب دفاع توفيق تأجيل الجلسة للاطلاع.

رفض دعوى ابنة رشوان توفيق

وكانت «الدائرة 11 مدني» محكمة جنوب القاهرة في زينهم، قضت في وقت سابق، برفض الدعوى التي تقدمت بها «آية» ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تقسيم شاليه رأس سدر»، وقضت بقبول الدعوى الفرعية التي أقامتها.

بداية الخلاف

وحسب ما ورد في الأوراق الخاصة بالقضية، فإنّ الخلاف بدأ بين آية ووالدها الفنان رشوان توفيق، على تقسيم شاليه بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، والموروث عن والدتهم المتوفية أميمة عبدالرحمن، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020.

سداد قيمة الشالية

وتحرر العقد في وقت سابق بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كطرف ثانِ مشتريات، وتعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تمّ سدادها بالكامل.