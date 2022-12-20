نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في «تقسيم شاليهات رأس سد» اليوم

تستكمل محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستئناف المُقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في الدعوى الثانية التي أقامتها بشأن عقد القسمة لـ«شاليهات رأس سدر».

رفض الدعوى

وفي وقت سابق، كانت «الدائرة 11 مدني» محكمة جنوب القاهرة في زينهم، قد رفضت الدعوى التي تقدمت بها «آية» ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تقسيم شاليه رأس سدر»، وقضت بقبول الدعوى الفرعية التي أقامتها.

أسباب الخلاف بين الطرفين

وحسب ما ورد في الأوراق الخاصة بالقضية، فإن الخلاف بدأ بين آية ووالدها الفنان رشوان توفيق، على تقسيم شاليه بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، والموروث عن والدتهم المتوفية أميمة عبدالرحمن، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020.

وتحرر العقد في وقت سابق بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كطرف ثانِ مشتريات، وتعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تمّ سدادها بالكامل.