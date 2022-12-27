الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على المحافظات: شبورة وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في المحافظات خلال الساعات المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار في بعض المناطق، وسط طقس مائل إلى البرودة ليلً، وفي الصباح الباكر لطيف نهارًا مع تكون عدد من الظواهر الجوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وعن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، أوضح بيان الأرصاد أن بورسعيد ووسط سيناء، ورفح يشهدون سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها إلى 30%.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وتشهد محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، ومدن القناة، الغربية، الشرقية، المنوفية، طقسًا مائلًا إلى البرودة ليلًا ونهارًا غائم جزئيًا مع تكون الشبورة المائية التي تستمر لعدة أيام.

طقس اليوم في محافظات الصعيد

وتشهد محافظات الصعيد قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، طقسًا مائلًا إلى البرودة ليلًا ونهارًا مشمس مع تكون الغيوم الجزئية، فيما تنشط حركة الرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأشار بيان الأرصاد إلى أن المحافظات تعرضت الأيام الماضية إلي تفاوتت الأمطار ما بين غزيرة علي بعض المدن الساحلية ومتوسطة كلما تقدمت الأمطار إلى الداخل وخفيفة علي شمال الصعيد؛ وكانت أكثر المحافظات التي تعرضت لسقوط الأمطار بورسعيد والاسكندرية.

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المحافظات جاءت كالتالي:

سجلت أقل درجة حرارة للصغري في كاترين حيث بلغت 4 درجات، فيما انخفضت درجة حرارة محافظات الصعيد حيث سجلت الصغري في المنيا 9 درجات، وفي الوادي الجديد سجلت 8 درجات، وسجلت الصغري في أسيوط 9 درجات