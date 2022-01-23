حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. استمرار تكاثف السحب وسقوط أمطار

ازدادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؛ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الخروج من المنزل، وذلك بالتزامن مع اضطراب الأحوال الجوية على جميع المناطق بسبب التأثر بمنخفض جوي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وبحسب ما نشرته هيئة الأرصاد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد استمرار تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن تكاثر السحب يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق الجمهورية، وتقل حدتها كلما تقدمنا نحو الصعيد.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس تكون باردة على كافة المناطق ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وجنوب الصعيد تكون معتدلة، أما خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الطبيعية خلال الساعات المقبلة

وقال خبراء الأرصاد إن كافة المناطق تشهد جوا غائما على القاهرة الكبرى، وغائما جزئيًا على شمال الصعيد، وجنوبي سيناء والبلاد.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى القاهرة الكبرى، تزداد احتمالية فرص سقوط أمطار خفيفة، وتزداد حدتها على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة على المناطق كافة كما يلي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 16 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 08

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01

نويبع 18 10

طابا 16 10

كاترين 08 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 17 07

شلاتين 22 10

أبورماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11