منها التعيين بالوظيفة السابقة.. 5 مزايا منحتها الدولة للمصريين بالخارج

مزايا كبيرة وحقوق مهمة يحصل عليها المصريين المهاجرين والمقيمين بالخارج، وفقًا لقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي صدر برقم 111 لسنة 1983، وتتنوع تلك الحقوق من إعفاءات من كافة الرسوم والضرائب، وحقوق مهنية واجتماعية، يتمتعون من خلالها بمميزات خاصة.

المزايا التي منحها القانون لـ المصريين في الخارج

ولعل أهم المزايا التي منحها القانون لـ المصريين في الخارج، هي:

- إعادة تعيين العامل مرة أخرى الذى كان يعمل بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام، عقب قبول استقالته بغرض الهجرة الدائمة، قبل عودتهع إلى مصر خلال عامين من تاريخ أن قبلت استقالته من ناحية جهة العمل قبل الهجرة، حينما يقدم طلبا بالرغبة في العودة خلال 3 شهور من تاريخ رجوعه النهائي.

- يمكن تعيين من المهاجر الذي تخطت فترة سفره العامين، كما هو موضح سابقًا، وذلك في حال توافر اشتراطات العمل بالوظيفة في هذا الشخص، وفي هذه الحالة يجرى إعفاءه من إجراءات الاختبار المطلوب اجتيازه للاتحاق بهذه الوظيفة.

- إعادة تعيين المهاجر العائد في وظيفته القديمة، التي كان يشغلها إذا كانت خالية تكون فى وظيفة أخرى مشابهة لها.

- إذا شارك المصري المهاجر أو الذي يعمل بالخارج في مشروعات أو استثمار خارجي يعامل رأس ماله على أساس تمتعه بكل مزايا رأس المال الأجنبي العامل بالمجال ذته أو رأس المال الوطني أيهما أفضل له، وحال تقررت معاملات كثيرة طبقا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبي، تكون معاملته على أساس المعاملة الأكثر ميزة.

- يتم إعفاءه من عائد استثمار الودائع، التي يضعها المهاجرون المصريون داخل البنوك في مصر من الضرائب كافة.