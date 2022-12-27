اعتماد 45 مدرسة في الإسكندرية بعد حصولها على شهادة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، اعتماد 45 مدرسة بمحافظة الإسكندرية في الإدارات التعليمية الـ9 بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2021 / 2022.

وأشار إلى أن بينها 5 مدارس بالمنتزه أول ومدرسة بالمنتزه ثان و11 مدرسة بإدارة شرق و6 مدارس بوسط الإسكندرية و36 مدارس بالجمرك و4 بإدارة غرب و6 مدارس بالعجمي و6 مدارس بالعامرية و3 مدارس ببرج العرب، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 359 مدرسة.

تحسين جودة المدارس في الإسكندرية

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشائها بالقانون رقم 82 لسنة 2006، وتُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.

التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية

وأكد أن الهيئة تهدف إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، وتوكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية، بما لا يتعارض مع هوية الأمة، والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.