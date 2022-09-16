«س و ج» كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين 3».. مقدم يبدأ من 10%

كشفت وزارة الإسكان، جميع التفاصيل الخاصة بموعد التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»، موضحة أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وبداية من يوم الأحد 2 أكتوبر حتى الخميس 27 أكتوبر، ستكون متاحة لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

متى يتم فتح باب شراء كراسات «سكن لكل المصريين 3»؟

بحسب البيان الرسمي لوزارة الإسكان، يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

هل متاحة لجميع الفئات؟

الفترة الأولى بداية من يوم الأحد بعد غد حتى يوم السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

ومتى يتم إتاحتها لجميع المواطنين؟

بداية من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 حتى الخميس 27 أكتوبر 2022، ستكون متاحة لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيف يمكن سداد مقدم جدية الحجز؟

من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3».

كم يصل سعر العائد؟

متاح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا.

ما المحافظات المتاح بها الوحدات الجديدة؟

يشمل الطرح وحدات في محافظات «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة».

كم تصل مدة تسليم الوحدة السكنية؟

هناك وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن أكتوبر الجديدة «غرب المطار» و«جرزا القطوري - العياط» ودمنهور.

كم يصل مقدم الحجز؟

يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل.

كم تصل مدة السداد؟

السداد لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

وكم يصل سعر الوحدة السكنية؟

يتراوح سعر الوحدات السكنية ما بين 194 و310 آلاف جنيه.

كم يصل مبلغ جدية الحجز؟

تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

ما الحد الأقصى من الدخل الشهري لفئة منخفضي الدخل؟

الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.

كم الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل؟

الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

كم سعر الوحدة لفئة متوسطي الدخل؟

تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه، للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2.

ما قيمة الدعم النقدي للوحدات المطروحة؟

عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، أصبحت تدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريًا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهرياً.

ما قيمة الدعم غير المباشر للوحدات؟

تقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.