السيول تضرب أودية وسط سيناء وتتجه إلى جنوب العريش «صور»

ضربت السيول منطقة وادي الأزارق ووداي العمر بوسط سيناء، وتتجه في طريقها الآن إلى جنوب مدينة العريش.

وقال سلامة الأحمر، أحد أبناء إحدى القبائل في وسط سيناء لـ«الوطن»، إن السيول القادمة من الأراضي المحتلة والمناطق الحدودية وصلت بالفعل لمنطقة وادي الأزارق ومنطقة وادي العمر، وعلى مشارف قرية البرث جنوب رفح، مشيرا إلى أن السيول استقرت في مناطق صحراوية بمناطق مجرى السيل القديم ولم تؤثر على الحركة المرورية.

السيول تصل وسط سيناء

وأضاف «الأحمر»، أنه لو استمرت الأمطار في التساقط اليوم بنفس الكثافة، فإن السيل سيصل إلى وسط مدينة العريش والمناطق الجنوبية بطريق الحفن ومصنع الأسمنت وطريق الحسنة والطريق القادم من مدينة نخل.

بدورها، أكد مجلس مدينة الحسنة، في بيان، تحويل مسار السيل إلى المناطق الجبلية، وأخذ الاحتياطات اللازمة، وعمل منحنيات على الحمادات القادمة من سفح الجبال، تحسبا لسيل آخر قادم من جبل الحلال يلتقي بسيل وادي الأزارق جنوب مدينة العريش بمسافة 40 كم فقط.

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس مدينة العريش في بيان، تنظيف مجرى وادي العريش من الزراعات الصغيرة والعشش التي قام بها صغار المزارعين، ورفع القمامة والردش الملقى بمجرى الوادي، وحذر قسم الأشغالات الأهالي من سكان تلك المناطق من رمي القاذورات والقمامة في مجرى السيل، وطريق سد الوادي.

وأعلن المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، توقف سقوط الأمطار صباح اليوم، كما اختفت الغيوم من سماء المنطقة، وبزغت أشعة الشمس، وأدى هذا إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 18 مئوية مقارنة بأمس الذي سجل 14 درجة.