انطلاق امتحانات العملي للدبلومات الفنية بمدارس جنوب سيناء وسط إجراءات احترازية

تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء امتحانات العملي للدبلومات الفنية بمدارس جنوب سيناء اليوم السبت، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

وقال «عقل» في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم السبت، إن امتحانات النظري سوف تبدأ الأسبوع المقبل، موضحا أنه جرى الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين ورؤساء اللجان كافة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه تفقد امتحانات العملي في مدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية، وقال إن طلاب وطالبات شهادة دبلوم المدارس الفنية الزراعية بدأوا أول امتحانات مواد العملي «تربية نحل – محاصيل – ألبان – أمراض النبات» وذلك بإدارتي رأس سدر وطور سيناء، بإجمالي عدد 154 طالبا وطالبة بمدارس مصطفى كامل الثانوية الفنية الزراعية برأس سدر، والثانوية الفنية الزراعية بطور سيناء، والثانوية الفنية الزراعية بنويبع، إضافة لعدد 20 طالبا وطالبة بامتحان الثانوي التجاري جدارات برأس سدر.

1256 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن امتحانات النظري للدبلومات الفنية انطلقت الأسبوع الماضي، موضحا أن إجمالي الطلاب والطالبات بالدبلومات الفنية 1256 طالبا وطالبة، موزعين علي 14 لجنة، علي مستوي الإدارات التعليمية.

وقال إن جميع اللجان جرى تطهيرها وتعقيمها قبل الامتحانات، وجرى التنبيه على ضرورة وجود زائرة صحية وغرفة عزل وسيارة إسعاف أمام كل لجنة للتدخل في حالة الضرورة، مؤكدا أن تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جرى تنفيذها بشأن التجهيزات الخاصة باللجان والاستراحات.

16 استراحة بالمدن

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى تخصيص عدد 16 استراحة على مستوى الإدارات الثمانية «إدارة طور سيناء، ورأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، ودهب، ونويبع، وكاترين» لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022 بإجمالي 500 سرير تقريبا 9 استراحات رجال و7 استراحات سيدات.

أوضح أنه قام بتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية بمدرسة أبوزنيمة الثانوية، واستراحات المعلمين بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات، واستراحة كبار الزوار للمعلمات بإشراف مسؤول الاستراحة محمد هلال، ورباب مهران، حيث أطمئن على جاهزية المركز وتواجد الأعضاء ومسؤول أمن المركز، وأكد على الالتزام الكامل باللوائح والضوابط والمهام المنوطة بأعضاء المركز مع التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة ما يطرأ مع مراعاة الدقة والانضباط خلال فترة سير الامتحانات.