قناة القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار وفيضانات الفلبين إلى 13 شخصا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ السلطات الفلبينية أعلنت اليوم، أنّ حصيلة ضحايا أمطار يوم عيد الميلاد في جنوب البلاد ارتفعت إلى 13 شخصًا، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن 23 في عداد المفقودين مع بدء انحسار مياه الفيضانات.

وذكرت وكالة مكافحة الكوارث، في بيان، أنّ معظم الوفيات حدثت بسبب الغرق جراء السيول بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي أفسدت احتفالات عيد الميلاد، وأجبرت أكثر من 45 ألف شخص على اللجوء لمراكز إيواء.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء وهم يخوضون وسط مياه الفيضانات المرتفعة، وينقلون السكان من مناطق تعرضت لانهيارات أرضية.

وقال كارمليتو هيراي، رئيس وكالة مكافحة الكوارث في بلدة كلارين، بإقليم ميساميس أوتشيدنتال، لإذاعة «دي.زد.بي.بي»، إنّ عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار تقييم وضع المحاصيل الزراعية.