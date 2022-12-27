القبض على شخص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله في أسوان

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط شخص، وذلك لحفره داخل منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمحافظة أسوان بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعُثر على (حفر بعمق حوالى 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهته اعترف بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.