حبس 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالقاهرة 

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس 9 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، بدأت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي، مُستأجرة لأحدهم في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وقام رجال الشرطة بضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات، إذ جرى استهدف العقار المشار إليه، وضُبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 7 أمتار، وكذا أدوات التنقيب، وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وأضاف المحامي محمد جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يجرى التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.