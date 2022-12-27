استقرار حالة الطقس في كفر الشيخ والعظمى تسجل 19 درجة مئوية

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة كفر الشيخ حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس صباح اليوم، ما ترتب عليها شعور المواطنين بحالة من الدفء بشكل نسبي، مقارنة بالأيام الماضية، بعد أن شهدت المحافظة موجة من الطقس السيئ بداية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 19 مئوية للعظمى، والصغرى 14، وسرعة الرياح 11 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.25 إلى 1.75 متر.

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.