القبض على شخصين بتهمة استغلال وظيفتهما لتبييض 6.5 مليون جنيه في القاهرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني.

وتبين أنَّ المتهمين تسلما مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليها محل عملهما بغرض استخدامها في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء أحد المشروعات السكنية التي تنفذها الشركة، إلا أنَّهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التي يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.

كما حاول المتهمين غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك، إذ تقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ6,5 مليون جنيه.