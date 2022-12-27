القبض على 3 أشخاص حفروا أسفل منزل أحدهم بحثا عن آثار في أسوان

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص، وذلك بتهمة الحفر بمنزل أحدهم الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

كما ضُبط بحوزة أحدهم (قطعة حجرية عبارة عن جعران عليه نقوش يشتبه في أثريتها) وعُثر على (حفر بعمق 8 أمتار - والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتمّ تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.