جدول امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للدراسات العليا.. 11 مادة

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية جدول امتحانات الدراسات العليا في 11 تخصصا في دور الخريف 2022 - 2023، والتي تبدأ 8 حتى 24 يناير المقبل، على مدار 6 أيام متفرقة، وذلك في مواد القانون العام، والقانون الخاص، والفقه الإسلامي، والسياسة الشرعية، والعلوم الجنائية، والعلوم الإدارية، والمرافعات، والتحكيم، والعلوم الاقتصادية والمالية، والقانون الدولي، والقانون البحري.

ضوابط امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وبحسب ما اعتمده الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فإن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى الطالب الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة، ولن يُسمح بدخول لجنة الامتحان بعد الميعاد المحدد، ويمتنع حضور الإمتحان بدون إحضار البطاقة الجامعية، ولن يُسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا كان مسجلاً للمقرر الذي سيؤدي الامتحان فيه.

ويمتنع على أي طالب دخول لجنة الامتحانات وبحوزته جهاز التليفون المحمول، وإلا تعرض للمساءلة القانونية، باعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعاً في الغش.

تعارض امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وتقتصر امتحانات التعارض على المقررات الاختيارية التي تتعارض مع المقررات الإجبارية في نفس اليوم، وعلى طالب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية إخطار إدارة الدراسات العليا بالكلية بالمقررات المتعارضة في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلان هذا الجدول.

وتُعقد امتحانات التعارض يومي الخميس 26 يناير المقبل والسبت الموافق 28 من ذات الشهر.