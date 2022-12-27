محلل اقتصادي: إصدار العملة الرقمية الجزائرية في الثلث الأول من 2023

قال الدكتور نبيل جمعة، المحلل الاقتصادي الجزائري، إن العملة الرقمية الجزائرية الجديدة ستصدر في الثلث الأول من عام 2023، لافتًا إلى أنها ستلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمحافظة على قيمة الدينار الجزائري.

الحكومة الجزائرية كلفت لجنة مختصة بتطوير العملة الجديدة

وأضاف المحلل الاقتصادي الجزائري في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجزائرية كلفت لجنة مختصة من أجل تطوير العملة الجديدة، مشيرًا إلى أن العملة الرقمية أصبحت متداولة في الدول المتطورة والنامية والبحر الأبيض المتوسط.

العملة تُسهم في تحسين الاقتصاد الجزائر بسبب السرعة في التحويل

وأوضح المحلل الاقتصادي الجزائري أن العملة تُسهم في تحسين الاقتصاد الجزائري بسبب السرعة في التحويل، خصوصًا بعد حديث رئيس البنك المركزي، بتعديل قانون النقد والقرض، لأنه يُعد العامود الفقري للمنظمة المالية الجزائرية.

البنك المركزي يسير نحو اعتماد عملة رقمية وطنية

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، أن البنك المركزي يسير نحو اعتماد عملة رقمية وطنية، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، في إطار رقمنة المدفوعات.