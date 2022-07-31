البيتكوين يصدم الجميع.. ارتفاع العملة الرقمية رغم رفع أسعار الفائدة

صدمت عملة البيتكوين الأشهر عالميا، محللي الإعلام الرقمي، نظرا لارتفاعها بشكل ملحوظ، رغم توقعات المحللين بالانخفاض بالتزامن مع إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، حيث قال محمد الحارثي، خبير الإعلام الرقمي والاتصالات، إنّ الأخبار الإيجابية للدولار تخفّض قيمة عملة البيتكوين خاصة، والعملات الرقمية بشكل عام.

وأضاف الحارثي، أنّ المحللين يتوقعون انخفاض العملة بمجرد رفع سعر الفائدة، لكن ما حدث خالف التوقعات وارتفعت قيمة عملة البيتكوين، موضحا أنّ السعر كان 20900 دولار بداية الأسبوع الماضي، وقبل رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وبعد رفع السعر بساعات، شهد البيتكوين ارتفاعا بنسبة كبيرة وسجل 23900 دولار تقريبا.

انخفاض سعر البيتكوين اليوم

وقال خبير الإعلام الرقمي والاتصالات، إنّ سعر البيتكوين اليوم الأحد انخفض بشكل ملحوظ، حيث سجّل قبل قليل 23708.70 دولار، ورغم انخفاضه عن تعاملات أمس السبت، سجلت 24115 دولار، إلا أنّ الأسعار تبقى الأعلى مقارنة بما قبل إعلان الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، متوقعا مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة، ليصل إلى 2.25% نهاية الأسبوع الماضي، في قرار متوقع من أغلب المحليين، في محاولة منه لتقليل التضخم الكبير الذي تسارع مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو بعدما بقي مستقرا في مايو، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي، الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6.8% بالمقارنة مع يونيو 2021، و1% بالمقارنة مع مايو، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ولا تخضع العملات الرقمية المشفرة إلى رقابة أي من البنوك المركزية الحكومية العالمية، وليس لها أي وجود ملموس ولا يتم تغطيتها بأصول ملموسة مثل الذهب، حيث تعتمد هذه العملة على ملايين الأجهزة في تعدينها عبر الإنترنت.