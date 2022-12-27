أنوشكا وبشرى وأعضاء «الممثلين» يصلون إلى حفل افتتاح دار مسنين الفنانين

وصل عدد كبير من الفنانين، إلى مقر دار «القوة الناعمة لرعاية المسنين لفناني مصر»، في مدينة السادس من أكتوبر، لحضور حفل افتتاح الدار بعد قليل، ضمن جهود نقابة المهن التمثيلية، لرعاية كبار السن من الفنانين.

حضور افتتاح مقر دار «القوة الناعمة لرعاية المسنين لفناني مصر»

ووصلت الفنانة أنوشكا، والفنانة بشرى، بصحبة زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، وصبري فواز، ومجدي فكري، ومحمد أبو داوود، ومحمود عامر، وإيمي طلعت زكريا، وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأبرزهم إيهاب فهمي، وأحمد سلامة، وسامي مغاوري، ومنير مكرم وأيمن عزب.

دار رعاية المسنين

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنّ الدار ستسهم في الخدمة المجتمعية من خلال بعض الغرف المخصصة لها، وسيكون لها مجلس أمناء لوضع لائحة العمل وشروط دخول الدار.

ومن المقرر تكريم الفنان أشرف عبدالغفور على جهوده في تنفيذ الدار، مشيرا إلى أنّ الدار تتكون من 40 غرفة فردية، مجهزة بثلاجة وتلفزيون، وتضمّ الدار صالة جيمانيزيوم ومطعم وعيادة طبية وملتقى ثقافي، والعديد من الخدمات.