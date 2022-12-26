لقاء سويدان تعلن افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية الفنانين المسنين غدا 

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من الفنانين غدا في الثانية عشرة ظهرا.

ونشرت لقاء سويدان، فيديو من التجهيزات النهائية للدار، وقالت خلاله: «دلوقتي التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من الفنانين، التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية بتمويل من الشيخ سلطان القاسمي، زرع وجيم الدار حلو زي ما أنتم شايفين إن شاء الله الافتتاح غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا».

مسرحية سيد درويش

وشاركت لقاء سويدان مؤخرا، في العرض المسرحي سيد درويش، الذي قدمت خلاله شخصية «جليلة العالمة»، وحقق العرض نجاحا كبيرا، ويتناول قصة صعود ومعاناة الفنان الراحل سيد درويش، وعشقه للغناء والتلحين.

وشارك في مسرحية «سيد درويش»، عدد من النجوم؛ منهم بجانب لقاء سويدان، ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، تأليف سيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.