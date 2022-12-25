منظمو حفل سعد لمجرد في شرم الشيخ: حصلنا على تصريح نقابة الموسيقيين

قالت الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد، في مدينة شرم الشيخ، يوم الخميس المُقبل، ضمن موسم احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، إنّ نقابة المهن الموسيقية منحت سعد تصريحًا بالغناء، نافية ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وجود أحكام قضائية ضده، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

تجهيز موقع الحفل

وقالت الشركة في بيانٍ، إنّ «حفل سعد لمجرد، يستقطب الجمهور الخليجي والعربي الذي يأتي إلى شرم الشيخ لقضاء احتفالات رأس السنة هناك، حيث تم تجهيز موقع الحفل لاستقبال نحو ثلاثة آلاف سائح فضلًا عن دعوة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمصر لمشاركتهم احتفالاتهم و فرحتهم بالانجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي ووصوله إلى المربع النهائي في نسخة كاس العالم الأخيرة بقطر».

وشدد الشركة على استمرار جهودهم بإحياء حفلات فنية للمطربين العرب الكبار في إطار تشجيع السياحة العربية لقضاء إجازاتها بمدينة شرم الشيخ، موضحة أن الدولة المصرية قد استطاعت تحقيق إنجازات رائدة في ملف البنية التحتية بالمدينة التي أصبحت الآن أكبر محفز لكبار منظمي الحفلات والرحلات العالمية، حيث تساهم جملة الأحداث الفنية والموسيقية بشكل كبير في الترويج للمقاصد السياحية.

تنشيط السياحة في شرم الشيخ

وأوضح المنظمون أن إحياء حفلات للمطربين والفنانين الكبار، واستغلال شهرتهم وجماهيرتهم للدعاية للمقاصد السياحية بشرم الشيخ يعد طريقة تسويقية ناجحة تنشط السياحة وتروج للمشاريع القائمة والإمكانات الترفيهية التي تتمتع بها المدينة.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد أعلن عن جولة غنائية للجاليات العربية والمغربية احتفالا بالمنتخب المغربي بدأها بقطر ثم دبي وأسطنبول وبيروت على أن ينهيها بشرم الشيخ 29 الشهر الجاري لمشاركة المصريين والمغاربة والقادمين من البلاد العربية الاحتفالات برأس السنة.