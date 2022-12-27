في ذكرى ميلاده.. سر خاتم لم يخلعه سمير صبري من يده حتى وفاته

مصادفة قادته إلى عالم الفن، فاقتحمه دون كلل أو ملل، صال وجال حتى حقق تاريخيًا متفردًا وأصبح من أفضل ممثلي جيله، وربطته بالعديد من الفنانين صداقة قوية، كان فنانًا كبيرًا وإعلاميًا مثقفًا، وفي مثل هذا اليوم، 27 من ديسمبر عام 1936، ولد الفنان القدير الراحل سمير صبري.

وخلال مرات عديدة ظهر فيها سمير صبري، كان يرتدي خاتمًا في يده، لا يخلعه ولا يلبس غيره، وفي حوار تلفزيوني له مع الإعلامية صفاء أبو السعود، روى حكاية ذلك الخاتم،موضحا أن الخاتم مكتوب عليه «بسم الله ما شاء الله»، وحصل عليه حين كان في الكعبة: «بعتز بالخاتم ده جدا، رغم إنه واسع عليا، وحكايته حكاية جميلة، كنت في الكعبة وقاعد قدام الكعبة قبل صلاة الفجر، ببص للي حواليا والسماء الجميلة والطيور الماشية، وسبحان الله الطيور مابتعملش نفايات ونظيفة، وكانت الساحة فاضية، مكنش في زحمة، مكناش في رمضان».

حكاية خاتم سمير صبري

يضيف سمير صبري، أنه كان جالسا يناجي الخالق في أمور حياته، وإذا برجل كبير السن يرتدي عباءة بيضاء، وهو الزي السعودي الشهير، يجلس بجانبه: «بصلي كتير، معرفش هل هو اتعرف عليا ولا لا، بس قرب مني وراح قاعد جنبي، ومن غير كلام، مسك إيدي ولبسني الخاتم ومشي، مقالش أي كلام»، ومن وقتها لا يرتدي الفنان القدير أي خاتم غيره، ولا يخلعه من يديه: «زمان كان عندي خواتم دهب وخواتم بتبرق، بس دلوقتي مش بلبس غيره، حاولت أخليه ضيق بس معرفتش، وبتفائل بيه جدًا جدًا».

وفاة الفنان القدير سمير صبري

توفي الفنان القدير سمير صبري، في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 85 عامًا، وله العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الخالدة، أبرزها «فيلم البحث عن فضيحة»، و«البعض يذهب للمأذون مرتين»، مع الزعيم عادل إمام.