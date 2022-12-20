أبناء وأحفاد الزعيم.. علاقة طيبة تجمع الأسرة بالفنان عادل إمام

الكثير من أدواره الفنية التي جسدها في أفلامه انطوت على شخصية الرجل اللعوب الذي يتقرب من الفتيات ومحاولة الإيقاع بهن في شباكه، والمستهتر الذي لا يعبأ بأسرته، وكل ما يهمه البحث عن حريته وسعادته، ما لم ينعكس على حياة الزعيم عادل إمام، إذا يقدس الانتماء للأسرة ويحافظ على كيانها وتربطه علاقة طيبة بأبنائه وأحفاده.

اجتمعت عائلة الزعيم عادل إمام بالأبناء والأحفاد في صورة فوتوغرافية «أفيش» على غرار أفلامه، تحدث عنها في حوار تليفزيوني سابق قائلاً إنه وزجته أبطال العائلة، والأبناء هم الممثلين المساعدين، واصفًا الأحفاد بأنهم «أجمل حاجة في الدنيا»، موضحًا أنه قريب من أبنائه وأحفاده جدًا، فالعلاقة بينهم بلا ألقاب، باستثناء لقب الزعيم باعتباره «جد»، إذ طلب من أحفاده مناداته بها: «جم ينادوني لي بابا عادل قلت لهم لا لا لا.. أنا عايز جدو.. كلمة جميلة أوي وكانت حلوة من الصبيان والبنات»، لافتًا إلى أن التليفزيون أظهر الجد بصورة لا تعبر عنه في الحقيقية «بيزهقوا الجد ويطلعوا لابس طاقية وبيموت في أول العمل».

الزعيم رجل محافظ يقدس الأسرة ويحترم الزوجة

لم يتزوج الزعيم عادل إمام سوى امرأة واحدة وهي السيدة هالة، وما زال زواجهما قائمًا، يقول: «أنا راجل أسري طول عمري»، موضحًا أن أهم شخص في البيت فهو الذي أسس الأسرة، لافتًا إلى أن الاستقرار مهم جدًا في حياة الفنان ولأي شخص في المجمل: «الزوجة مهمة والأسرة شيء جميل»، مؤكدًا أن زوجته وقفت بجانبه وساندته وهو أيضًا وقف بجانبها: «وراء كل زعيم امرأة.. وأنا برضه وراها».

وحقق أبناء الزعيم نجاجا في مجال الفن، رغم تخوف والدهم عليهم، إلا انهم أثبتوا له العكس، حينما اختاروا دراسة الفن، إذ درس «رامي» الهندسة في الجامعة الأمريكية، ثم اتجه لدراسة الفن، أما «محمد» اختار العمل في الفن ولم يدرسه واستطاع أن ينجح: «فرحان بنجاح محمد إمام أووي وكنت خايف جدا إن ولادي يحترفوا لفن».

حفيدان في عائلة الزعيم يحملون اسم الجد والجدة

وتعرف الزعيم على زوجته هالة الشلقامي بالصدفة عندما كان في منزل صديقه سمير خفاجة وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها ولكن عادل التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر الزواج منها، بعد عام من تعارفه عليها، وأنجب منها أبناءه رامي ومحمد وسارة ولديه 6 أحفاد من نجله رامي: عادل وعز الدين ورقية، وأحفاده من ابنه سارة هم أمينة وهالة وكاميليا، ومن نجله محمد له حفيدان خديجة وقاسمات.

صاحب السعادة المسلسل الأقرب لحياة الزعيم في الحقيقة

الحالة الفنية الأقرب والأشبه بحياة عادل إمام الحقيقة، ربما تتجسد في عمل فني واحد شارك فيه هو أبناءه وهو مسلسل «صاحب السعادة» إنتاج رمضان 2014، الكوميدي من بطولة عادل إمام ولبلبة وتأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول حياة «بهجت» بعد تقاعده من عمله، مع زوجته وأبناءه وأحفاده، وما يلاقيه من مشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة عليه، ومشاكل مع أبناءه وأزواجهم، وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال بينهم.