طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار نسبي في سابع أيام نوة الفيضة الصغرى

شهد طقس الإسكندرية صباح اليوم، سابع أيام نوة الفيضة الصغرى، تحسنا ملحوظا عما كان عليه أمس الأول، حيث توقف سقوط الأمطار ما سهل حركة المواطنين داخل الشوارع، بعدما نجح رجال شركة الصرف الصحي في إزاحة تراكمات المياه أمس، والتي نتجت عن طقس الإسكندرية المضطرب خلال الأيام الماضية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم هادئ من حيث الأمطار مع توقعات بعودة الأمطار غدا بنسبة 30% على أن تكون أمطار خفيفة.

طقس الإسكندرية اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم سيكون باردا، حيث تسجل درجات الحرارة 19 للعظمى و12 للصغرى، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، وسرعة رياح تصل إلى 40 كم في الساعة.

جفاف الشوارع مع طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، التعامل مع كل التجمعات التي نتجت عن اضطراب الطقس الذي تبعه سقوط أمطار أمس الأول وصلت لحد السيول ببعض المناطق، وزادت عن الطاقة الإستيعابية للمنظومة ما سبب بعض التجمعات.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، بأن معدات وسيارات الشركة تعاملت معها خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنه يجرى في الوقت الراهن تطهير الشنايش تحسبا لسقوط الأمطار مرة أخرى، والاستمرار بالعمل وفقاً لحالة الطوارئ.