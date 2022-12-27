الاتحاد العربي للأسمدة: نصدر فائض الإنتاج لأسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا

قال المهندس حسن عبد العليم عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، إن الإنتاج المحلي من الأسمدة يغطي احتياجات المزارعين المصريين ويتم تصدير الفائض للخارج، فمصر تصدر إنتاجها من الأسمدة إلى القارة الأوربية، وبعض الدول الأفريقية وبعض دول أمريكا الجنوبية ومن بينها البرازيل، كما تصدر مصر لدول شرق أوروبا، كاشفًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها دور أكبر لمصر في تصدير الأسمدة، إذ فتحت العديد من الأسواق الجديدة خاصة بمنطقة شرق أوروبا.

مصنع للأسمدة النيتروجينية بالعين السخنة

وأضاف عبد العليم في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن الافتتاح المرتقب لمصنع الأسمدة النيتروجينية بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة، من المتوقع أن يزيد الإنتاج ويوفر فائضا كبيرا يغطي العديد من الأسواق العالمية، إضافة إلى سد كافة احتياجات الفلاح المصري.

دعم الفلاح المصري بـ 55% من إنتاج جميع مصانع الأسمدة النيتروجينية

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، بجهود الدولة التي تستهدف دعم الفلاح المصري بـ 55% من إنتاج جميع مصانع الأسمدة النيتروجينية، والتي تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين وتصدير الفائض للخارج، إضافة إلى تغطيتها احتياجات الأراضي الزراعية الجديدة التي يتم استصلاحها، فالأسمدة متوفرة وبسعر مدعم، إذ أن السعر الذي يبيع به المصنع للجمعيات الزراعية هو 4500 جنيه شامل الضريبة، وهو سعر أقل من التكلفة، كما أن الدولة تدعم المصانع بالغاز الطبيعي كونه المادة الأساسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة يدعم صناعة الأسمدة بالوطن العربي، الذي ينتج أكثر من 30% من الأسمدة على مستوى العالم، ويتم تصدير الأسمدة لجميع دول العالم.